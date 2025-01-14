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الثلاثاء 14 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير البترول يتفقد أجنحة الشركات المصرية المشاركة فى معرض "اكتفاء" بالسعودية

الوزير خلال زيارة
الوزير خلال زيارة المعرض
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أجرى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، على هامش مشاركته فى فعاليات مؤتمر ومعرض "إكتفاء" بالمملكة العربية السعودية، جولة تفقدية بأجنحة شركات قطاع البترول المصرى المشاركة فى المعرض حيث تفقد أجنحة شركة إنبى ، وشركة الحفر والخدمات البترولية DPS .

وتأتي مشاركة شركات قطاع البترول المصرية فى إطار استعراض امكانياتها فى مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز وقصص نجاحها فى تنفيذ المشروعات داخل وخارج مصر وبحث الفرص لتوسعة أنشطتها وفتح مجالات عمل ومشروعات أخرى خارج مصر، ووجه الوزير الشكر والتقدير لفرق العمل المشاركة من شركات البترول المصرية فى المعرض على مشاركتهم الفعالة فى ظل الاقبال الكبير من زوار المعرض على الأجنحة المصرية واشادتهم بامكانات وخبرات شركات البترول المصرية.

 

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