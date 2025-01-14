الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الختان وتستعد لـ الغطاس المجيد

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بعيد الختان، أحد الأعياد السيدية الصغرى، الذي يحيي ذكرى ختان المسيح في اليوم الثامن من ولادته وفقًا للشريعة اليهودية.

يعد العيد رمزًا للطاعة والتواضع في التجسد الإلهي، ويأتي في إطار سلسلة الأعياد التي تركز على حياة المسيح على الأرض.

وفي سياق متصل، تستعد الكنيسة لاستقبال عيد الغطاس المجيد، الذي يعد من أهم الأعياد السيدية الكبرى، ويُحتفل به في 19 يناير. ويُركز هذا العيد على ذكرى معمودية السيد المسيح في نهر الأردن على يد القديس يوحنا المعمدان، وهو حدث يرمز إلى بداية رسالته العلنية.

تشهد الكنائس في جميع أنحاء مصر استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الغطاس، حيث يتم تزيين الكنائس وإقامة الصلوات والقداسات التي تحظى بمشاركة واسعة من الأقباط، وسط أجواء روحية تتسم بالفرح والتأمل.