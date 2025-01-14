محافظ بني سويف يضع حجر أساس أول مدرسة دولية حكومية بالمحافظة

قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بوضع حجر الأساس لأول مدرسة دولية حكومية للغات بمدينة بني سويف الجديدة،بتكلفة 90 مليون جنيها ،وذلك بحضور :أمل الهواري وكيل وزارة الترببة والتعليم،المهندس محمد ياسين رئيس فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظة، المهندس أحمد عبد الجابر رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، علي يوسف رئيس مدينة بني سويف.

واستمع المحافظ لشرح موجز قدمه مدير الأبنية التعليمية،استعرض خلاله مكونات المدرسة المزمع إنشاؤها على مساحة إجمالية 20435 متر مربعاَ "مساحة المبنى 1680م2 " بالحي الثالث شرق النيل ، وتضم 42 فصلاً دراسيا في مختلف مراحل التعليم من الروضة حتى الثانوي العام _عبارة عن دور أرضي و3 علوي_ ، موزعة بواقع : 6فصل رياض أطفال، 18 فصل ابتدائي، 9 فصول إعدادي، 9 فصول ثانوي ، وملحقات متعددة تشمل غرفة كهرباء ، شبكات، شئون إدارية، سكرتارية ،مدير المدرسة ، اجتماعات ، جیم ،كافتيريا ، دورة مياه إدارة رجال ، دورة مياه بنين، دورة مياه بنات ، دورة مياه ادارة سيدات،4أنشطة رياض - صالة متعددة ،2مدرسين- شبكات ،مكتبة ( ع - ث)- 2 دورة بنين-2 دورة بنات ،تحضير 2 معمل مطور ، 2( مدرسين وشبكات) مجالات ، 2 دورة مياه بنين - 2 دورة مياه بنات، مدرسين، إشراف وشبكات، أخصائي وشبكات، كمبيوتر، تربية فنية، تربية موسيقية، مكتبة، 2 دورة مياه بنين - 2 دورة مياه بنات.

وأثنى المحافظ على أهمية إنشاء المدرسة التي ستمثل إضافة جديدة لمنظومة التعليم بالمحافظة،وتتكامل مع مدارس نوعية ومتميزة حظيت بها بني سويف منذ تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كافة القطاعات، وخاصة التعليم بشقيه قبل الجامعي والجامعي، منها على سبيل المثال: المدرسة المصرية اليابانية ومدرسة متفوقين Stem ومدرسة مياه الشرب والصرف الصحي ومدارس تابعة لكيانات استثمارية وصناعية، والتي تمثل روافد لعدد من الجامعات النوعية والخاصة والحكومية، بهدف تخريج أجيال قادر علي مواكبة التطور التكنولوجي وتحقيق أهداف التنمية.

وشدد المحافظ على أهمية الاستعداد الجيد من كافة النواحي والجوانب الفنية والإنشائية والبشرية، وتدريب وتأهيل الكادر الإداري والعنصر البشري المنوط به إدارة المنظومة التعليمية بالمدرسة، والسعي؛ لتكون المدرسة إضافة حقيقة للمنطقة والمنظومة من خلال توفير كافة التيسيرات اللازمة من وسائل مواصلات وتسهيل حركة الانتقال من الشرق للغرب ،مطالبا مسؤولى التعليم من المديرية والأبنية والشركة المُنفذة بتسريع وتيرة العمل في المشروع، سعيا لدخولها الخدمة مع العام الدراسي المقبل 2025/2026، خاصة وأن الدراسة تبد أ في المدارس الدولية قبل المدارس الحكومية العادية.

فيما أضافت وكيل التعليم أن الهدف من إنشاء المدارس الدولية الحكومية تقديم خدمة تعليمية عالية الجودة مع تقديم مناهج وشهادة البكالوريا الدولية المعتمدة عالميا، حيث يحصل الطالب على شهاده "IG" معتمده داخل وخارج مصر، تحت إشراف الوزارة من خلال تدريس مناهج وفق للمعايير الدولية فى مصر تضاهى المناهج التى يتم تدريسها فى نظيرتها الخاصة، وبأقل تكلفة ممكنة وفى متناول أولياء الأمور،فضلا قيامها بتأكيد الهوية المصرية وتدريس اللغة العربية والتربية الدينية والتربية القومية باللغة الأم وترسيخ الثقافة المصرية، حيث تقدم المدارس الحكومية الدولية ثلاثة أنواع من الشهادة الدولية، وهي شهادة الدبلومة الأمريكية والبريطانية والبكالوريا الدولية، بشرط الخضوع لشروط القبول وتخطي الاختبارات.