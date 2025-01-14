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الثلاثاء 14 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

المناظرة الأخيرة.. جيهان الشماشرجي تنضم إلى فريق "هيبتا"

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
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انضمت جيهان الشماشرجي إلى طاقم عمل الدراما الرومانسية المنتظرة "هيبتا: المناظرة الأخيرة"، والجدير بالذكر أنه يتم حالياً وضع اللمسات الأخيرة للفيلم حيث انتهى فريق العمل من تصوير عدد كبير من المشاهد، استعدادًا لعرض الفيلم في دور السينما خلال عام 2025.

فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" هو إنتاج مشترك بين ذا برديوسرز وڨوكس ستوديوز، من إخراج هادي الباجوري، وهو مستند إلى قصة لمحمد صادق.

 السيناريو من تأليف محمد جلال ومحمد صادق، بالتعاون مع نورهان أبو بكر. 

يستعرض الفيلم تقلبات العلاقات الإنسانية من زوايا عميقة ومختلفة وتأثيراتها على حياتنا.

جيهان الشماشرجي هيبتا المناظرة الأخيرة المخرج هادى الباجورى