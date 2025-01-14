المناظرة الأخيرة.. جيهان الشماشرجي تنضم إلى فريق "هيبتا"

انضمت جيهان الشماشرجي إلى طاقم عمل الدراما الرومانسية المنتظرة "هيبتا: المناظرة الأخيرة"، والجدير بالذكر أنه يتم حالياً وضع اللمسات الأخيرة للفيلم حيث انتهى فريق العمل من تصوير عدد كبير من المشاهد، استعدادًا لعرض الفيلم في دور السينما خلال عام 2025.

فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" هو إنتاج مشترك بين ذا برديوسرز وڨوكس ستوديوز، من إخراج هادي الباجوري، وهو مستند إلى قصة لمحمد صادق.

السيناريو من تأليف محمد جلال ومحمد صادق، بالتعاون مع نورهان أبو بكر.

يستعرض الفيلم تقلبات العلاقات الإنسانية من زوايا عميقة ومختلفة وتأثيراتها على حياتنا.