حبس 4 أشخاص بتهمة استدراج فتاة وتصويرها في أوضاع مخلة بأكتوبر

أمرت جهات التحقيق، بحبس 4 أشخاص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة استدراج فتاة إلى شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، وتقديم عصير يحتوي على مادة منومة لها، ثم تصويرها في أوضاع مخلة ونشر الصور على جروب خاص.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا من الضحية يفيد بقيام المتهمين باستدراجها بحجة حضور حفل عيد ميلاد أحدهم، قبل أن يتم وضع مادة منومة في مشروبها وتنفيذ مخططهم.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تباشر النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات القضية واستكمال الإجراءات القانونية.