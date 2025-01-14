ننشر حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 6669 طن تشمل : 4197 طن اسمنت معبأ و 1455 طن ملح معبأ و 1017 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 94955 طن تشمل : 51849 طن ذرة و 7320 طن قمح و 9972 ابلاكاش و 700 طن خشب زان و 6445 طن حديد و 18669 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 597 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 50 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1787 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 36578 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 91718 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من السخنة و الإسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5762 حركة .

نجح ميناء دمياط في استقبال سفينة الحاويات (SALAHUDDIN ) التابعة للخط الملاحي ( Hapag - Lloyd ) والتي ترفع علم ليبريا و يبلغ طولها 368 م و بعرض 51 م قادمة من سنغافورة بحمولة كلية 153148 طن و يصل غاطسها إلى 16.10 م وهو أكبر غاطس لسفينة حاويات ترتاد الميناء منذ افتتاحه .

كما استقبل الميناء سفينة الحاويات العملاقة ( ONE FANTASTIC ) التابعة للخط الملاحي العالمي (Ocean Network Express ) و التي ترفع علم هونج كونج و القادمة من سنغافورة ويبلغ طولها 366 م وعرضها 51 م و يصل غاطسها الى 16 م.