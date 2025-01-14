الشباب والرياضة بالشرقية تنظم ورشة عمل حرفية حول صناعة منتجات البردي

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع، وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية لمختلف الأعمار السنية وخاصة الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لها للعمل وتعلم حرفة تستطيع من خلالها رفع مستوى معيشتها.

وأشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تنفيذًا لمبادرة بداية وبالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة) قامت المديرية بتنظيم ورشة عمل على الطبيعة عن (تعليم صناعات البردي) تحت شعار (علمني حرفة) وبمشاركة أعضاء مركز شباب طوخ القراموص التابع لإدارة شباب أبو كبير.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام يوسف الطوبجي، مدرب معتمد بوزارة الشباب والرياضة بإصطحاب الشباب والفتيات لعدد من المناطق المزروعة بنبات البردي للتعرف على طرق الزراعة والتجميع والتجفيف تمهيداً لبدء أعمال التدريب على طرق الرسم على البردي، وذلك بهدف صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل وتحسين مستوى معيشتهم وكذلك لبث روح التعاون والابتكار فيما بينهم.