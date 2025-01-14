التصريح بدفن طالب أنهى حياته قفزًا من الطابق السابع بالهرم

أمرت جهات التتحقيق، بالتصريح بدفن جثمان طالب، أنهى حياته قفزًا من الطابق السابع لمروره بأزمة نفسية بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بسقوط طالب من علو بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين قيام طالب بالقفز من الطابق السابع من شقته لمروره بأزمة نفسية، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.