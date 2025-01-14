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الثلاثاء 14 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التصريح بدفن طالب أنهى حياته قفزًا من الطابق السابع بالهرم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت جهات التتحقيق، بالتصريح بدفن جثمان طالب، أنهى حياته قفزًا من الطابق السابع لمروره بأزمة نفسية بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بسقوط طالب من علو بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين قيام طالب بالقفز من الطابق السابع من شقته لمروره بأزمة نفسية، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

التصريح بدفن طالب الطابق السابع ب الهرم