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الثلاثاء 14 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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وزير التنمية المحلية: 128 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات بشمال سيناء|خاص

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية
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 قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن هناك متابعة مستمرة من الوزارة لكافة مشروعات منظومة المخلفات الصلبة على أرض محافظات الجمهورية ، مشيرة إلى أن محافظة شمال سيناء شهدت مؤخراً تسليم عدد (2) محطة وسيطة متحركة بتكلفة 6 مليون جنيه للمساعدة في نقل التولد اليومي من مدينتي العريش وبئر العبد.

و أوضحت الدكتورة منال عوض في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز " أن حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة شمال سيناء من الوزارة بلغت حوالي 128 مليون جنيه.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات بالمحافظات، مؤكدة أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العربية للتصنيع للإسراع فى تنفيذ مشروعاتها لإعادة الشكل الجمالي و الحضاري للشارع المصري، وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.

ئيس مجلس الوزراء الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ا المنظومة الجديدة للمخلفات