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الثلاثاء 14 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس قاتل صديقه بسبب الشذوذ الجنسي في المعصرة

أرشيفية
أرشيفية
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل صديقه بسبب الشذوذ الجنسي.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي شاب قتل زميله، بسبب خلافات علي علاقة شاذة بينهما بمنطقة المعصرة، جنوب المحافظة.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، من أسرة شاب ثلاثيني، مفاده العثور علي جثته مقتولا داخل الشقة محل سكنه.
و بالإنتقال وعمل التحريات تبين وجود علاقة شذوذ بين المجني عليه وزميله، وتطور الأمر وقام الأخير بقتله أثناء تواجده بصحبته.
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم.

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 

اتخاذ الإجراءات القانونية 15 يوما الأجهزة الأمنية القبض على شاب