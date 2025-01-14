مصارعة كفرالشيخ تكرم أبطال بيلا الدوليين والمحليين

كرَّمت، منطقة المصارعة الرومانية فرع كفر الشيخ، أبطال المصارعة الدوليين والمحليين من أبناء مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، خلال حفل كبير أُقيم بقاعة ليلتي بنادي بيلا الرياضي، تم خلاله منح دروع وشهادات تقدير لـ40 مصارعًا من المصارعين القدامى والجدد والناشئين، وذلك تقديرًا لما حققوه من إنجازات في المجال الرياضي، ودعمًا لهم وتحفيزًا على بذل المزيد من العطاء والتفوق.

جاء ذلك بحضور الكابتن أحمد محمود حمد، رئيس مجلس إدارة منطقة المصارعة الرومانية فرع كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب السابقين.

بدأت مراسم الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم وعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، تبع ذلك توزيع الدروع وشهادات التقدير على المُكرمين، والتقاط الصور التذكارية معهم.

وأكد الكابتن أحمد محمود حمد، رئيس مجلس إدارة منطقة المصارعة الرومانية فرع كفر الشيخ، أنّ منطقة المصارعة حريصة على الاهتمام بالمواهب الناشئة والمتميزة في لعبة المصارعة الرومانية، مشيرًا إلى أنّ التكريم جاء احتفاءً بأبطال المصارعة الدوليين والمحليين من أبناء مركز ومدينة بيلا الذين شرفوا مصر في كافة المحافل الدولية والمحلية، مستطردًا: «شرف كبير أنّ يكون نصف لاعبي المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية من أبناء بيلا».

وقال «حمد»، إنّ مركز ومدينة بيلا أنجب الكثير من الأبطال في مجال رياضة المصارعة الرومانية وغيرها من الرياضات الأخرى، ووضع اللبنة الأولى للعبة المصارعة في عام 1981 على أيدي أبطال عالميين، لافتًا إلى أنّ ما حققه أبطال منطقة المصارعة الرومانية فرع كفر الشيخ خلال الأعوام الماضية إنجاز كبير يستحق التقدير ويضاف إلى سلسلة النجاحات و الإنجازات التي حققتها المنطقة على مدار 44 عامًا.

وأشار «حمد»، إلى مساندة وزارة الشباب والرياضة، ودعمها الكامل للأبطال الرياضيين عامة وأبطال المصارعة الرومانية خاصةً، في إطار دعم القيادة السياسية، ورعاية الموهوبين رياضياً، منوهًا إلى أنّ الدولة المصرية تضع ملف الرياضة وصناعة الأبطال الدوليين على رأس أولويات خطة التنمية الشاملة، موجهًا الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية لدعمها للأبطال الرياضيين.

1000047066

1000047063

1000047069