المشدد 5 سنوات لعاطلين في سرقة فتاه وآخرين بالوايلي

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهم بسرقة فتاه و شخصين تحت تهديد السلاح بمنطقة الوايلي.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين سرقوا 4 هواتف محمول، ولاب توب ومبلغ من المجني عليها وآخرين بالطريق العام بواسطة سلاح أبيض وتحت تهديد السلاح الإكراه الواقع عليهما.

وقال المتهمين في اعترافاتهم، إنهم اعتادوا على السرقة بالإكراه و الانتظار بطريق خالي من المارة مستخدمين سلاح الأبيض، وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومة المجني عليهما وبث الرعب في نفسهما والاستيلاء على المسروقات.

و أسندت النيابة العامة للمتهمين السرقة بالإكراه وحيازة و أحرز سلاح أبيض "سكين" بدون مسوغ قانوني، وفي غير الأحوال الضرورة الشخصية أو الحرفية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغاً من مواطنين بسرقة هواتفهم المحمول ومبلغ مالي عن طريق شخصين بالطريق العام وتهديدهم بسلاح أبيض وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطلين لهما معلومات جنائية واعترفوا إرتكاب جرائم السرقة بالإكراه و ارشدوا عن المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى وقت لاحق حضر لمقر القسم مالك السيارة محل الواقعة وبصحبته نجل زوجته، "طالب سن 16 – لا يحمل رخصة قيادة"، وقرر أن نجل زوجته هو مرتكب الحادث، وفر هارباً من مكان الحادث عقب تعطل السيارة خشية تعرض المواطنين له، وتعرف الشاهد على مرتكب الواقعة.