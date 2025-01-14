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الثلاثاء 14 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

استمرار حبس عصابة سرقة المساكن في حلوان

أرشيفية
أرشيفية
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس عصابة مكونة من 3 أشخاص، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب مدينة حلوان.

و ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب “كسر الباب ” بحلوان.

و ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب “كسر الباب ” بحلوان.
 

ونجح رجال المباحث فى ضبط تشكيل عصابي مكون من (كهربائي، عاطل) بدائرة قسم شرطة حلوان، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب".


وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (مالك محل أدوات منزلية – مقيم بدائرة القسم،  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

أجهزة الأمن 3 أشخاص 15 يوما القبض على تشكيل عصابي بأسلوب كسر الباب