استمرار حبس عصابة سرقة المساكن في حلوان

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس عصابة مكونة من 3 أشخاص، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب مدينة حلوان.

و ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب “كسر الباب ” بحلوان.

و ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب “كسر الباب ” بحلوان.



ونجح رجال المباحث فى ضبط تشكيل عصابي مكون من (كهربائي، عاطل) بدائرة قسم شرطة حلوان، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب".



وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (مالك محل أدوات منزلية – مقيم بدائرة القسم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

