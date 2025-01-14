السبت المقبل.. السلام للتنمية وحقوق الإنسان تنظم جلسة حوار "قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة"

تنظم مؤسسة "مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان" جلسة حوار تحت عنوان "قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل لمصر 2025" وذلك يوم السبت المقبل ، بأحد فنادق القاهرة، بهدف تحليل ومناقشة المعلومات الواردة في تقرير ملخص مداخلات أصحاب المصلحة الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

كما سيتم خلالها استعراض القضايا الأساسية التي تحتاج إلى العمل عليها لتحقيق تحسن مستدام في أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

ومن جانبه، أكد" أحمد فوقي"، رئيس مؤسسة مصر السلام، على أهمية الحوار البناء بين المجتمع المدني وأصحاب المصلحة في تحسين حقوق الإنسان في مصر ، مشيراً إلى أن الاستعراض الدوري الشامل لمصر لعام 2025 يمثل فرصة هامة لتعزيز ممارسات حقوق الإنسان وتحقيق الإصلاحات اللازمة على مختلف الأصعدة.

واضاف فوقي، أن الحوار المفتوح بين الجهات الحكومية والمنظمات الحقوقية يعزز من قدرة مصر على الاستجابة للتحديات الراهنة وتحقيق التقدم في مجال حقوق الإنسان، مشددًا على أن التعاون المشترك هو الطريق نحو تحقيق الإصلاحات المستدامة التي تضمن حماية الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.