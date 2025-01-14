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الثلاثاء 14 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

موعد الانتهاء من جميع وحدات الإسكان الاجتماعي بالإعلان العاشر

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي
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تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الانتهاء من جميع وحدات الإعلان العاشر بمشروع الإسكان الاجتماعي بمختلف المدن، فقد أعلن جهاز مدينة العبور الجديدة، عن أنه تم تحديد موعد 31/5/2025 للانتهاء من جميع وحدات الإسكان الاجتماعي بالإعلان العاشر نموذج 90 م2 بالمدينة.

كما يلتزم جهاز مدينة العبور الجديدة بتسليم عدد 288 وحدة من الإسكان الاجتماعي نموذج 75 م2 في موعد أقصاه 30/9/2025، والانتهاء من تسليم عدد 288 وحدة نموذج 75م2 آخر وحدات الإعلان العاشر نموذج (75م2) في موعد أقصاه 31/12/2025 على أن يتسلم المواطنون الوحدات في المواعيد المقررة كاملة التشطيبات والمرافق والخدمات.

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