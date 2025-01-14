تسليم المدافن الصحية بمدن شمال سيناء

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تسليم المدافن الصحية بمدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد لمحافظة شمال سيناء، وذلك تفعيلًا للبرتوكول المشترك بين وزارت البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، بهدف التعاون فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية في مجال إدارة المخلفات.

يأتي ذلك لتحسين الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي في إطار الجهود المستمرة من الحكومة لتحسين المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وقد قامت لجنة تضم ممثلي وزارات البيئة والتنمية المحلية ووزارة الدفاع و الهيئة العربية للتصنيع (الجهة المنفذة) وممثلي محافظة شمال سيناء، بمعاينة المدفن الصحي الخاص بمدينة العريش وتسليمه بشكل نهائي لمحافظة شمال سيناء.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مدفن مدينة العريش تبلغ تكلفته 31 مليون جنيه وهو موقع مخصص من قبل المحافظة ويقع على مساحة 5 فدان، حيث يُعد جزءًا من مشروعات البنية التحتية التي يتم تنفيذها من خلال التعاون بين عدد من الجهات المعنية، لافتةً إلى أن هذا المدفن سيسهم في تحسين آلية التخلص من المخلفات بشكل آمن، ويعزز من قدرة الدولة على إدارة المخلفات بشكل فعال وصديق للبيئة، بما يتماشى مع أهداف مصر في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن المدفن عبارة عن خلية دفن رئيسية ملحق بها حوض لتبخير سائل الترشيح، ومحتويات المدفن تسمل بوابه الدخول، ميزان ارضى بسكول، وغرفة أمن، ومبنى إدراي، وغرفة للموالدات، وخزان وقود بالإضافة إلى مغسلة إطارات، وخلية تجميع مخلفات صلبة، وبحيرة تجميع السائل، ومنظومة إنذار حريق.

وفي سياق متصل قامت اللجنة بالاستلام النهائي للمدفن الصحي بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء وتسليمه إلى المحافظة، بتكلفه 26 مليون جنيه ويقع على مساحه 5 فدان وأيضًا الاستلام الابتدائي للمدفن الصحي بمدينة الشيخ زويد وتسليمه إلى المحافظة، بتكلفه 65 مليون جنيه، حيث يقع الموقع بقرية الزوارعة بالشيخ زويد على مساحة 10 فدان.

وقالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن هناك متابعة مستمرة من الوزارة لكافة مشروعات منظومة المخلفات الصلبة علي أرض محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن محافظة شمال سيناء شهدت مؤخراً تسليم محطتين وسيطة متحركة بتكلفة 6 مليون جنيه للمساعدة في نقل التولد اليومي من مدينتي العريش وبئر العبد.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة شمال سيناء من الوزارة بلغت نحو 128 مليون جنيه.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات بالمحافظات، مؤكدة أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العربية للتصنيع للإسراع في تنفيذ مشروعاتها لإعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري وإحداث تغيير كبير وتحسن في مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.