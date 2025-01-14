جثة مغطاة بالملح ورسالة غامضة.. التحقيقات تكشف تفاصيل مثيرة في وفاة سبعيني بـ 15 مايو

أمرت نيابة 15 مايو والتبين، بعرض جثة رجل سبعيني عثر عليها داخل شقة في مدينة 15 مايو، مغطاة بكمية كبيرة من الملح، على الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وتحديد سبب وفاته، وطريقة حدوثها، بالإضافة إلى الأداة المستخدمة في إحداث الوفاة.

كما طالبت النيابة ببيان وجود أي أعراض عضوية تدل على استخدام أداة، وفي حالة وجودها، تحديد نوعها وطبيعتها، والكشف عن أي شبهة جنائية.

وكشفت التحقيقات تفاصيل جديدة في القضية رقم 94 لسنة 2025، التي تتعلق بوفاة رجل سبعيني عثر على جثمانه داخل شقة مستأجرة بمدينة 15 مايو.

ووفقًا لشهادة نجل المتوفى، أحمد محمد، فقد انفصل والده عنه منذ مدة طويلة بسبب خلافات عائلية، وأنه كان يعاني من مرض سرطان البروستاتا ومرض السكري، كما علم بالوفاة بعد أن أخبره مؤجر الشقة بوجود جثمان والده داخل الشقة.

كشف اللغز

وتبين من التحقيقات، أن زوجة المتوفى العرفية، المدعوة "مناء بنت محمد"، وهي تونسية الجنسية، كانت تقيم معه في الشقة، وقد قامت بغلق جميع نوافذ الشقة وأبواب الغرفة بأقمشة لمنع تسرب رائحة الجثمان.

وفي رسالة تركتها للمالك، أفادت بأنها لم تتمكن من الوصول إلى أحد من عائلة المتوفى لدفنه، وأنها كانت في حالة حيرة نتيجة لوجودها غير القانوني في مصر.

كما كشف الجيران عن ملاحظاتهم على تصرفات السيدة التونسية، حيث أشار أحد الجيران إلى رائحة كيميائية نفاذة شبيهة برائحة الغاز الطبيعي تفوح من الشقة، وادعت السيدة أنها كانت تستخدم الجاز في التنظيف بسبب وجود النمل.

كما أكد جيران آخرون أنهم شعروا برائحة غريبة وعفن داخل الشقة.

وتواصل النيابة تحقيقاتها لتحديد ملابسات الواقعة وتحديد السبب الحقيقي للوفاة.