بتهمة القتل الخطأ.. إحالة متهم بدهس شخص في دار السلام للجنايات

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بدهس عامل عن طريق الخطأ، مما أدى إلى مصرعه، وقيادة دراجة نارية بدون لوحات معدنية، الي الجنايات.

وكانا النيابة قد أمرت بعرضه على الطب الشرعي لبيان تعاطيه للمخدرات، والتحفظ علي الدراجة النارية، و الاستعلام عنها بالمرور.

لقى عامل مصرعه دهسا أسفل عجلات دراجة نارية بمنطقة دار السلام.

تلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوفاة أحد الأشخاص بدائرة القسم متأثراً بإصابته إثر اصطدام دراجة نارية مجهولة به ولاذ قائدها بالفرار.

و بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عامل، مقيم بدائرة القسم وبحوزته الدراجة النارية ملكه "بدون لوحات معدنية"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه خشية تعرضه للمسائلة القانونية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.