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الثلاثاء 14 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عاطلين للاتجار في الحشيش المخدر بحلوان

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت نيابة حلوان، بحبس عاطلين، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في الحشيش المخدر.

 وألقت مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم محمد مجدي، بمديرية أمن القاهرة، القبض على تاجري مخدرات قبل ترويج كمية من الحشيش على المتعاطين بدائرة قسم شرطة حلوان.

ووردت معلومات سرية لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها قيام عاطلين، مقيمين بمنطقة عرب الوالدة، دائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذان من محل سكنهما مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وبعمل التحريات تبين صحة المعلومات الواردة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإستصدار إذن من النيابة العامة، أمكن مداهمة مكان تواجد المتهمين والقبض عليهما، وبتفتشيه عثر بحوزتهما علي كمية من الحشيس المخدر وزنت 2 كيلو جرام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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