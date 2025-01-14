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الثلاثاء 14 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"زراعة الشرقية" تنفذ مدرسة حقلية عن محصول القمح بمركز ههيا

ندوات الزراعة
ندوات الزراعة
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أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

وأوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنفيذ مدرسة حقلية إرشادية لمزارعي محصول القمح ناحية الفواقسة بمركز  ههيا بحضور المهندس وليد الشوادفى أخصائى الإرشاد بالمحافظة.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن المدرسة تضمنت المرور على زراعات القمح والحقول الإرشادية كما تم شرح التوصيات الفنية اللازمة لنباتات القمح فى هذه الفترة من حياة النبات للحصول على أعلى إنتاجية.

إدارة الارشاد الإرشاد الزراعي المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إنتاجية المحاصيل زيادة إنتاجية المحاصيل