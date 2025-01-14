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الثلاثاء 14 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة: إنشاء مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة لدعم خطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قراراً بإنشاء مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة وذلك بديوان عام المحافظة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المركز يساهم في دعم خطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة ودعم جهود التنمية بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة وذلك عبر شبكة موحدة تعد المحور الرئيسى الاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية وتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث.

وأضاف محافظ الجيزة أن المركز سوف يحقق التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات الدقيقة و الحفاظ على خصوصية بيانات الدولة وترشيد الأعباء المالية وتقليص زمن الاسـتجابة للأحداث الطارئة وسرعة التعامل مع الحوادث والكوارث من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الجهات.

وأضاف محافظ الجيزة أن مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة يهدف إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة عناصر الإستجابة المختلفة وإنقاذ الأرواح وحماية الصحة العامة والبنية الأساسية وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتقليل الخسائر الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح محافظ الجيزة أن الدولة تولى لمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة اهتمامًا بالغًا لأنها تدعم جهودها في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية بإستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الخدمات على مستوى الدولة. 

وجاء في قرار محافظ الجيزة تكليف السيدة سماح محمد عفيفي مديراً للمركز والسيد محمد سعيد عويس مسئول نظم المعلومات والسيد علي صبحي وهبه مسئول موزع المهام لجهاز اللاسلكي والسيد عمر علي اسماعيل مسئول جهاز التحكم بالصوت والصورة والسيد عبد الرحمن محمد مسئول منظومة كاميرات المراقبة .

محافظ الجيزة انشاء مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة دعم خطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة جهـود التنمية بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصـة المركز يساهم في تقليص زمـن الاسـتجابة للأحـداث الطارئة سرعة التعامل مع الحـوادث والكوارث من خلال منظومـة عمل متكاملة أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارا