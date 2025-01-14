21 يناير محاكمة تشكيل عصابي تشاجر مع شاب وأحدث إصابته بعاهة مستديمة

أمرت نيابة الأميرية بإحالة تشكيل عصابي لمحكمة الجنايات في التشاجر مع شاب والتعدي عليه بسلاح أبيض والتسبب في إحداث عاهة مستديمة له تمثل في بتر بأصابع يده وحددت جلسة 21 يناير الجاري لنظر أولى جلسات المحاكمة.

وتلقى قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بحدوث مشاجرة بدائرة القسم وسقوط شخص مصاب، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول شخصين بحوزة أحدهم سلاح أبيض وطرف ثانٍ عامل مصاب ببتر في أصابع يده بسبب خلافات حول الجيرة تطورت لمشاجرة.

وكشفت التحريات أن الطرف الاول تعدى على الطرف الثاني بسلاح أبيض مما تسبب في إصابته بعاهة مستديمة يستحيل برؤها بسبب خلافات الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض علي المتهمين واعترف ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.