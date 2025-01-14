إسرائيل ترفض تسليم جثمان يحيى السنوار

نقلت صحيفة "جيروزالم بوست" عن مصدر حكومي قوله "لن تسلم إسرائيل جثمان يحيى السنوار إلى حماس كجزء من الصفقة لن يحدث هذا".

وأضاف المصدر، "لن تقوم إسرائيل بتسليم جثمان زعيم حركة حماس يحيى السنوار ضمن صفقة تبادل أسرى غزة والمعتقلين الفلسطينيين".

وكان يحيى السنوار قائد حركة المقاومة الإسلامية حماس قد استشهد على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر، بعد اغتيال سلفه إسماعيل هنية في طهران في 31 يوليو.