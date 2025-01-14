«النواب» يوافق على مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، والتي تناقش مشروع القانون، وقدم الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب الشكر والتحية والتقدير للقيادة السياسية وللرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال القصبي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، والتي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، إن الرئيس ينحاز دائما للفلاح المصري ويعمل على تخفيف الحمل عنه ومن هذا المنطلق دفعت الحكومة بهذا المشروع بقانون للتخفيف عن كاهل الفلاح المصري وتخفيض الضريبة الخاصة بالأطيان، وهذا الأمر سيكون له مردود إيجابي جدا على الفلاح المصري وكذلك على الاقتصاد القومي.

وأشار القصبي إلى أن مجلس النواب ينحاز للمواطن المصري بكل فئاته وتكوينه وفي القلب منهم الفلاح، وهذا القانون يعمل على تخفيف الأعباء عن الفلاح خاصة في ظل ارتفاع مستلزمات الإنتاج وتكاليف ومدخلات العملية الزراعية، كما سيكون لهذا القانون مردود إيجابي في زيادة ودفع عجلة الإنتاج الزراعي من كافة المحاصيل وما يترتب على ذلك من تصنيع زراعي.

وأكد القصبي أن الجميع يعلم ما يحيط بالعالم أجمع ومما يعاني منه من مرحلة اقتصادية صعبة جدا، وهذا الأمر يتطلب علينا دعم الفلاح وتخفيف الأعباء عن كاهل الفلاح والتشجيع على زراعة المحاصيل الاستراتيجية والعمل بصفة عامة على زيادة الإنتاج الزراعي وتلبية رغبات السوق المحلية من تلك المحاصيل.