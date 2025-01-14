رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب

الثلاثاء 14/يناير/2025 - 11:45 ص

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة يستكمل المجلس خلال جلسته العامة اليوم، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وانتهى المجلس خلال جلسته الأمس من مناقشة المواد حتى المادة 142 ومن المقرر أن يناقش المجلس ويقر حتى المادة 171 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأحال مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي 30 تقريرا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات وتلك التقارير بشأن اقتراحات برغبات مقدمة من العديد من النواب للعمل على حل مشاكل أو إزالة معوقات أو تقديم خدمات لأهالي دوائر هؤلاء النواب، وتم مناقشة تلك الاقتراحات باللجنة وتم إعداد تقارير بشأنها تضمنت تلك التقارير التوصيات اللازمة، وجاءت تلك التقارير كما يلي:

1. السيد العضو/ محمد حمدي دسوقي، بشأن إضافة مميزات للمؤسسة القومية لتيسير رحلات الحج والعمرة الخاضعة لوزارة التضامن الاجتماعى للعمل طوال العام والتعاقد مع الجمعيات الخيرية لتنظيم رحلات للأماكن المقدسة بالمملكة العربية السعودية.

2. السيدة العضو/ نرمين بدراوي، بشأن إنشاء مدرسة تعليم أساسى على قطعة أرض زراعية تابعة لقرية زاوية أبو مسلم بمركز ومدينة أبو النمرس- محافظة الجيزة.

3. السيد العضو/ محمد عبد الحميد هاشم، بشأن إنشاء مدرسة الشراقوة البحرية بمركز سيدى سالم- محافظة كفر الشيخ على قطعة أرض زراعية.

4. السيد العضو/ أحمد حمدى خطاب، بشأن استثناء الطلاب الذين يرغبون فى الالتحاق بأقسام معينة بالكليات المرشحين لها وغير متوفرة داخل نطاق التوزيع الجغرافى وإلحاقهم بهذه الأقسام بأقرب جامعة لمحل إقامتهم.

5. السيد العضو/ إبراهيم نظير، بشأن استكمال إجراءات تخصيص قطعة أرض زراعية لإنشاء مجمع مدارس تجريبية لجميع المراحل التعليمية - مدينة القوصية - محافظة أسيوط.

6. السيد العضو/ محمد بهجت الصن، بشأن تفعيل إنشاء المدرسة اليابانية – مركز أرمنت – محافظة الأقصر.

7. السيدة العضو/ ريهام عبد النبى، بشأن إنشاء قسم جديد (طاقة شمسية) داخل مدرسة كلح الجبل الفنية الصناعية المشتركة - بمركز ومدينة ادفو- محافظة أسوان.

8. السيد العضو/ ناصر عثمان، بشأن إحلال وتجديد الكوبرى القديم بمدينة البدارى أسيوط- محافظة أسيوط.

9. السيد العضو/ إبراهيم نظير، بشأن إنشاء كوبرى مشاه معدنى أعلى السكة الحديد والترعة الإبراهيمية أمام طريق مير- بمركز القوصية- محافظة أسيوط.

10. السيد العضو/ إبراهيم عويس، بشأن سرعة إنشاء كوبرى علوى للسيارات على الطريق الزراعى أمام مدخل قرية سنديون بمركز قليوب- محافظة القليوبية.

11. السيد العضو/ سامى توفيق، بشأن إنشاء كوبرى بناحية قرية منشأة الأمراء - مركز أهناسيا - محافظة بنى سويف.

12. السيد العضو/ خالد الخطيب، بشأن إنشاء كوبرى عند الكيلو (107) للسيارات على طريق مصر إسكندرية الصحراوى لخدمة قرى الانطلاق بمركز وادى النطرون- محافظة البحيرة.

13. السيدة العضو/ ريهام عبد النبى، بشأن توفير قطعة أرض بديلة لسوق الأربعاء بمركز ومدينة إدفو- محافظة أسوان.

14. السيد العضو/ السيد الخضر جوهر، بشأن عمل حيز عمرانى لقرى مركزى طلخا ونبروه - محافظة الدقهلية.

15. السيدين العضوين/ أحمد الشريف، أحمد خليل خيرالله، بشأن إنشاء مجمع خدمات وموقف سيرفيس ومبنى لديوان عام حى العامرية ثان وسوق للباعة الجائلين، بالأرض التى تم تخصيصها لصالح وزارة الاتصالات – محافظة الإسكندرية.

16. السيد العضو/ طه الناظر، بشأن سرعة إنشاء موقف مغاغة والفنت ببندر الفشن بجوار المدرسة الفكرية- محافظة بني سويف.

17. السيد العضو/ على البدرى الملاوي، بشأن إنشاء القسم العلمى بمعهد فتيات نجع السايح الأزهرى- مركز ادفو - محافظة أسوان.

18. السيد العضو/ أسامة عبد العاطى، بشأن إنشاء مركز أمومة وطفولة بقرية تمى الأمديد – مركز تمى الأمديد – محافظة الدقهلية.

19. السيدة العضو/ نرمين بدراوى، بشأن تطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية بقرى (المنوات – زاوية أبو مسلم – نزلة الأشطر – طموه) – محافظة الجيزة.

20. السيد العضو/ السيد خضر جوهر، بشأن إنشاء مكتب تأمينى لخدمة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات للقطاع العام والخاص والحكومى وخلافه بمدينة طلخا – محافظة الدقهلية، وذلك على أرض ملك الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.

21. السيد العضو/ إبراهيم عويس، بشأن استكمال نقل أصول ملكية الأرض بين وزارة الصحة ووزارة المالية للبدء في إنشاء مركز طبى بجاردينيا هايتس (أبو الهول سابقاً) بالقاهرة الجديدة – محافظة القاهرة

22. السيد العضو/ أحمد إسماعيل، بشأن تحويل مركز طبى النهضة الجديد إلى مستشفى لجراحات اليوم الواحد – محافظة القاهرة.

23. السيد العضو/ إلهامى البارودى، بشأن إحلال وتجديد ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جرجا العام بمدينة جرجا – محافظة سوهاج.

24. السيد العضو/ بلال حامد النحال، بشأن توفير جهاز أشعة مقطعية C.T لمستشفى الرحمانية المركزى التابعة لمديرية الشئون الصحية – محافطة البحيرة.

25. السيدة العضو/ مرفت عبد العظيم، بشأن سرعة تجهيز مستشفى الرمد بمحافظة الفيوم.

26. السيدة العضو/ هناء سرور، بشأن توفير أجهزة تحاليل بعيادات التأمين الصحى – محافظة المنوفية.

27. السيدة العضو/ منى عمر، بشأن سرعة تطوير حديقة الحيوان بمحافظة الإسكندرية.

28. السيد العضو/ أحمد حمدى خطاب، بشأن تركيب ماكينات صراف آلى (ATM) بمدينة وقرى كفر الدوار – محافظة البحيرة.

29. السيد العضو/ مجدى الأمير، بشأن سرعة البدء فى إنشاء سوق حضارى بمدينة المنزلة على قطعة أرض تابعة لوزارة الموارد المائية والرى – محافظة الدقهلية.

30. السيد العضو/ على البدرى، بشأن إنشاء كورنيش للنيل (ممشى مصر) من مدينة البصيلية بحرى المعمارية حتى نهاية نجع السايح مركز إدفو – محافظة أسوان.

