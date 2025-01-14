مؤلف "صفحة بيضا" يدخل المستشفى بعد تدهور حالته

تعرض المؤلف حاتم حافظ لأزمة صحية تطلبت دخوله المستشفى بعد تدهور حالته.

وأفصح أحد المقربين منه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن مرضه خلال منشور جديد يقول: "حاتم محجوز في المستشفى من أول إمبارح بالليل، الحمد لله استبعدوا الاشتباه في ذبحة، واتشخصت الحالة بالتهاب فيروسي وبكتيري في الرئتين، دعواتكم يعدي النوبة على خير".

من جهة أخرى يعرض لحاتم حافظ حاليا مسلسل "صفحة بيضا" وهو بطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، نور محمود، عمر الشناوى، أحمد الشامي، ميمى جمال، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، كريم عبد الخالق، أحمد والى، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.

والمسلسل من تأليف حاتم حافظ، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى وإشراف عام مصطفى العوضى.