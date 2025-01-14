ads
الثلاثاء 14 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم.. الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الجونة في الدوري

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر استعداداته، اليوم الثلاثاء، لمواجهة الجونة المقرر لها غدا الأربعاء في الدوري الممتاز. 

ويخوض الفريق مرانه الأخير مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة وسط حالة من التركيز على جميع اللاعبين من أجل تحقيق الفوز والاحتفاظ بصدارة جدول ترتيب الدوري في ظل المنافسة القوية مع الزمالك وبيراميدز والمصري.

ويحسم الجهاز الفني موقف عدد من اللاعبين المصابين على رأسهم الثنائي أكرم توفيق ومروان عطية ومصيرهم من التواجد في قائمة الفريق لمواجهة الجونة بعد الإصابة التي تعرض لها الثنائي خلال مباراة الأهلي واستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والجونة

تقام مباراة الأهلي الجونة غدا الأربعاء 15 يناير الجاري وتنطلق في الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي وتذاع مباراة الأهلي والجونة على قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري.

مارسيل كولر مباراة الأهلي الجونة الدوري الممتاز