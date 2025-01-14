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الثلاثاء 14 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الكرملين: نتوقع لقاء الرئيس بوتين مع ترامب بشكل سريع جدًا

الكرملين
الكرملين
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أكد الكرملين، أن هناك توقعات أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل سريع جدا بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، متابعا أن هناك قنوات اتصال معينة بين موسكو وواشنطن بما فيها القنوات الدبلوماسية، وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء.
وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الولايات المتحدة تستخدم سلاح العقوبات ضد منافسيها، موضحا أن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لاستهداف البنية التحتية للطاقة.

وتابع سيرجي لافروف، أن واشنطن تدفع أوروبا وأوكرانيا لمهاجمة خطوط الطاقة الروسية.

الكرملين البنية التحتية ترامب الخارجية الروسي الدبلوماسية