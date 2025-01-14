اليوم.. الجولة النهاية من المفاوضات بشأن هدنة غزة

تبدأ "الجولة الأخيرة" من محادثات التهدئة في غزة، اليوم الثلاثاء، المقرر انطلاقها في قطر، حسب مصدر مطلع على المفاوضات التي تهدف إلى إنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس بعد أكثر من 15 شهرًا.

ونقلت صحيفة ذا ناشيونال عن مصدر مطلع على المفاوضات قوله، إنه من المتوقع أن تعقد جولة أخيرة من المحادثات اليوم في الدوحة"، مضيفًا أن اجتماعات الثلاثاء "تهدف إلى الانتهاء من التفاصيل المتبقية من الصفقة" بحضور رؤساء أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية ومبعوثي الشرق الأوسط للإدارتين الأمريكيتين القادمة والمغادرة ورئيس الوزراء القطري، لافتًا إلى أن الوسطاء سيلتقون مع مسؤولي حماس بشكل منفصل.

يأتي ذلك في الوقت الذي هدد فيه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، اليوم الثلاثاء، بالانسحاب من حكومة نتنياهو، مؤكدًا إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي يجري العمل على التوصل إليه "أمر فظيع".

وقال بن جفير في تصريح صحفي: "لذلك أدعو صديقي وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى الانضمام إلي في التعاون الكامل ضد الصفقة الرهيبة التي يتم صياغتها، وإبلاغ رئيس الوزراء بوضوح وحزم أنه إذا تم تمرير الصفقة، فسوف نستقيل من الحكومة معًا".

وقال إن تفاصيل الصفقة تتضمن "الإفراج عن مئات الفلسطينيين من السجون، وعودة سكان غزة، إلى شمال قطاع غزة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من محور نتساريم".