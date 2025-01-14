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الثلاثاء 14 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

اجتماع لمناقشة آليات عمل مركز الشهادات الثبوتية والأوراق الجامعية بجنوب الوادي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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انعقد تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اجتماعًا لمناقشة آليات عمل مركز الشهادات الثبوتية والأوراق الجامعية والذى سوف يقوم بتقديم خدمة الكترونية متكاملة ذات جوده عالية تساعد على إتاحة الوثائق الجامعية بكافة أنواعها مما يساهم في توفير الوقت والجهد وإتاحة الوصول إلى المحتوى المعلوماتي بأيسر وأسرع الطرق، حيث سيكون مركز الأوراق الثبوتية بمثابة منفذ لجميع الوثائق الجامعية للحصول عليها عند الحاجة اليها وتمكين جميع منسوبي الجامعة من استخدام خدمات الجامعة بطريقة آمنة ومتكاملة عبر تطبيق إلكتروني.

وجاء ذلك بحضور محمد نور مدير مركز الأوراق الثبوتية بالجامعة، ومنسوبي شئون الطلاب والخريجين بالإدارة العامة لشئون الطلاب وكليات الجامعة.

تطبيق الكتروني آليات عمل جامعة جنوب الوادي