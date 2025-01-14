إيقاف 3 معديات مخالفة وتحرير 5 محاضر خلال حملة في البحيرة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة التأكد من سلامة كافة المعديات النهرية بنطاق المحافظة ومدى التزامها باللوائح المحددة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية بحملات رقابية لفحص المعديات النهرية والتأكد من سريان تراخيصها واستيفائها لكافة الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة والالتزام بتحميل الأعداد المقررة، حيث أسفرت عن إيقاف 3 معديات مخالفة وتحرير 5 محاضر إدارية.

وشددت محافظ البحيرة على التزام أصحاب المعديات بكافة الاشتراطات واتباع قواعد السلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات، مشيرة إلى أن المحافظة لن تتهاون مع أي تجاوزت قد تعرض حياة المواطنين للخطر.