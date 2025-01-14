ads
الثلاثاء 14 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المؤبد لمسجل خطر في الاتجار بالمواد المخدرة بالسلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة مسجل خطر بالسجن المؤبد في الاتجار بالمواد المخدرة، وسرقة المواطنين بالإكراه، واستعمال القوة وحيازة سلاح ناري بمنطقة السلام.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على مسجل خطر سبق إتهامه فى عدد 5 قضية مختلفة، وبتفتيشه عثر  داخل مسكنه على المواد المخدرة، وبادر بإطلاق الأعيرة النارية، وتم ضبطه.

وعثر بحوزته على كمية من مخدرى الحشيش والهيروين سلاح ناري عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الاتجار بالمواد المخدرة استعمال القوة حيازة سلاح نارى