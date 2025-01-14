المؤبد لمسجل خطر في الاتجار بالمواد المخدرة بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة مسجل خطر بالسجن المؤبد في الاتجار بالمواد المخدرة، وسرقة المواطنين بالإكراه، واستعمال القوة وحيازة سلاح ناري بمنطقة السلام.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على مسجل خطر سبق إتهامه فى عدد 5 قضية مختلفة، وبتفتيشه عثر داخل مسكنه على المواد المخدرة، وبادر بإطلاق الأعيرة النارية، وتم ضبطه.

وعثر بحوزته على كمية من مخدرى الحشيش والهيروين سلاح ناري عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.