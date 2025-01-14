غياب وسام أبو علي عن مباراة الأهلي والجونة

تأكد بشكل نهائي غياب وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة الأهلي والجونة في الدوري الممتاز بسبب الإصابة.

ويعاني وسام أبو علي من أزمة صحية طارئة تعرض لها خلال عودة بعثة الأهلي من كوت ديفوار بعد مواجهة استاد أبيدجان.

وتعرض وسام أبو علي للإصابة بهبوط في الدورة الدموية فور وصول بعثة الأهلي إلى مطار القاهرة، حيث تم نقل اللاعب إلى أحد المستشفيات للخضوع لفحوصات طبية شاملة بعد التعرض للإغماء.

موعد مباراة الأهلي والجونة

وتقام مباراة الأهلي الجونة غدا الأربعاء 15 يناير الجاري وتنطلق في الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي وتذاع مباراة الأهلي والجونة على قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري.