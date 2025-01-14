رفض استئناف "فتاة" على حكم حبسها بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب

قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، برفض استئناف فتاة متهمة بممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر صفحة التواصل الاجتماعي، وقضت بتأييد حكم حبسها لمدة عام.

وتلقت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة معلومات تفيد قيام فتاة بإدارة نادي صحي بدون ترخيص كائن بعقار بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمة وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن القبض على فتاة بزعم إجراء جلسات مساج واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطها عبر موقع التواصل الاجتماعى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.