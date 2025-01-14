بسبب الشبورة.. إصابة 10 أشخاص بحادث تصادم بين سيارتين بالبحيرة

وقع منذ قليل، حادث تصادم مروع على طريق (القاهرة - الإسكندرية) الزراعي، بالقرب من مركز أبو حمص في محافظة البحيرة، حيث اصطدمت سيارة نقل ثقيلة بميكروباص نتيجة للشبورة المائية الكثيفة وأسفر عن إصابة 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة على أجسادهم.

وتلقى مدير أمن البحيرة وزير الداخلية، إخطاراً من مركز شرطة أبو حمص، يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي، وفوراً تحركت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الدعم اللازم ونقل المصابين إلى المركز الطبي للعلاج.

وأسفر الحادث عن إصابة كلًا من: "سعد محمد عطي" 54 عاما، مقيم بشبراخيت، مصاب باشتباه كسر بالضلوع، "فرحات عبد الحليم الناقوري" 56 عاما، مقيم بدنشال، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى، "داليا شكري عبد الوهاب" 26 عاما، مقيم بدمنهور، مصابة بكسر بالساق اليسرى، "فؤاد عبد الوهاب عبيد" 44 عاما، مقيم بدمنهور، مصاب بجروح وكدمات متفرقة، و"عبد الرحمن مجدي محيي الدين" 29 عاما، مقيم بدمنهور، مصاب بكسر مضاعف بالساق اليسرى.

كما أصيب كل من: "يوسف منير حنا عبد الملك"21 عاما، مقيم بدمنهور، مصاب بجروح متفرقة بالوجه، "حسني محمد حسني" 39 عاما، مقيم بالمحمودية، مصاب بكدمات وسحجات بالوجه واليدين، "إسلام عطية السقا" 27 عاما، مقيم بدنشال، مصاب بكسر بالحوض، "عبد اللطيف حميده عبد اللطيف" 70 عاما، مقيم بكفر الدوار، مصاب بجروح وكدمات، و"منير حنا عبد الملك" 56 عاما، مقيم بدمنهور، مصاب بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، وجار تقديم الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة للمصابين.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.