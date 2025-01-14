«بو» أول منصة تواصل اجتماعي عربية تنطلق من القاهرة

انطلقت اليوم منصة “بو” لتكون أول منصة تواصل اجتماعي عربية تنطلق من القاهرة، بهدف تقديم تجربة رقمية فريدة تجمع بين الابتكار واحترام الخصوصية والهوية الثقافية للمجتمعات العربية.

صرّح عبد الله السيوفي، مؤسس منصة "بو"، بأن الهدف الرئيسي من المنصة هو أن تصبح "أكبر تجمع إلكتروني للمجتمعات العربية وأكثرها تنوعًا واستخدامًا"، مع توفير أدوات اتصال حديثة تناسب جميع المستخدمين، بغض النظر عن لغاتهم وخلفياتهم الثقافية.

وأشار السيوفي إلى أن المنصة تتماشى مع القوانين العالمية المتعلقة بحماية البيانات وخصوصية المستخدم، مما يجعلها خيارًا آمنًا لكل من يرغب في التعبير عن آرائه بحرية ضمن بيئة مشجعة وآمنة.

كما تسعى المنصة إلى تعزيز الهوية الثقافية العربية من خلال إتاحة المحتوى الذي يهتم بالقضايا العربية والاحتفاء بالمناسبات الثقافية.

توفر المنصة تقنيات متقدمة مثل التشفير لحماية بيانات المستخدمين، وأدوات مبتكرة تتيح مناقشة القضايا ومشاركة الاهتمامات ضمن مجتمعات افتراضية. كما تدعم المنصة أكثر من لغة، مما يجعلها متاحة لجميع المستخدمين العرب حول العالم.

وأوضح السيوفي أن المنصة، التي انطلقت اليوم في مصر، ستتوسع قريبًا إلى دول الخليج العربي، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول إلى مليون مستخدم بحلول نهاية عام 2025.

عبد العظيم الهلالي، الشريك المؤسس لمنصة "بو"، كشف عن سبب اختيار اسم المنصة، موضحًا أنه مستوحى من دب الباندا الذي يرمز إلى السلام والصداقة، وهي القيم التي تسعى المنصة إلى تعزيزها.

وأضاف الهلالي: "هدفنا أن تكون بو المنصة العربية الأولى التي تعكس روح الهوية العربية، مع تقديم أدوات مبتكرة تسهم في بناء جسور التواصل بين الثقافات المختلفة".

فعاليات رقمية للاحتفاء بالمناسبات العربية

أعلن الهلالي أن المنصة ستطلق فعاليات رقمية مرتبطة بالمناسبات العربية مثل شهر رمضان، الاحتفال بيوم اللغة العربية، وإحياء التراث العربي، لتعزيز انتماء المستخدمين للهوية الثقافية.

بخصائص تجمع بين مميزات منصات مثل فيسبوك وإنستجرام وتويتر، تقدم منصة "بو" تجربة مبتكرة تلبي احتياجات المستخدم العربي، لتصبح الوجهة الرئيسية التي تعكس قيم وعادات المجتمعات العربية في الفضاء الرقمي.