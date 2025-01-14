طلب إحاطة في النواب حول تطبيق شهادة البكالوريا بديل الثانوية العامة

أعلن النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب، رفضه وبشكل قاطع لنظام شهادة البكالوريا المصرية "بديل الثانوية العامة" والذى أعلنه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فجأة، والمقرر تطبيقه على الطلاب الذين يدخلون الصف الأول الثانوى العام المقبل، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتساءل "شمس الدين" فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قائلًا: هل رئيس الوزراء ونائبيه وباقى الوزراء كانوا على علم بهذا النظام الجديد أم فوجئوا به مثل باقى المصريين؟ ولماذا دائماً تكون مرحلة التعليم قبل الجامعى عبارة عن حقل تجارب لجميع وزراء التربية والتعليم والتعليم الفنى؟ ولماذا لا يتم وضع نظام واستراتيجية واضحة المعالم للتعليم قبل الجامعى؟ وأين دور نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية؟ ولماذا لم يتم اخذ آراء من سيتم تطبيق هذا النظام عليهم؟

وأكد النائب السيد شمس الدين أن الوزير أحدث فزعًا وبلبلة لدى كل الأسر المصرية والطلاب الذين سيلتحقون العام القادم ويتم تطبيق هذا النظام عليهم، مطالباً من رئيس مجلس النواب إحالة هذا الطلب للجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم للرد عليه وعلى تساؤلاته.