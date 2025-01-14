وزير الاتصالات والرئيس التنفيذي لبنك مصر يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لإعداد كوادر تكنولوجية متخصصة

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، توقيع بروتوكول تعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنك مصر.

يهدف البروتوكول إلى إعداد وتأهيل كوادر شابة متخصصة في المجالات التكنولوجية المتقدمة لتلبية احتياجات البنك في مختلف التخصصات، بما يشمل تطوير البرمجيات، أمن المعلومات، الحوسبة السحابية، والشبكات.

وقع البروتوكول كل من الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، و هاني السمرة، رئيس قطاع الموارد البشرية ببنك مصر، بحضور حسام عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للبنك.

أكد وزير الاتصالات، أهمية هذا التعاون الذي يهدف إلى بناء كوادر متخصصة لدعم التحول الرقمي وأمن المعلومات في بنك مصر، بما يعزز من كفاءة الخدمات المصرفية ويضمن حمايتها من الهجمات السيبرانية.

كما أشار إلى أن البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لبناء القدرات الرقمية وتأهيل الشباب للعمل في مجالات التكنولوجيا الحديثة، معربًا عن تطلعه إلى التوسع في التعاون ليشمل مجالات مثل الذكاء الاصطناعي.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن هذه الشراكة تعكس التزام البنك بإعداد كوادر بشرية قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في القطاع المصرفي.

وأضاف، أن البنك يركز على الاستثمار في العنصر البشري كركيزة أساسية لتحقيق استدامة الأداء وتعزيز جاهزية العاملين لمتطلبات المستقبل، مؤكدًا أن البنك يسعى بشكل دائم إلى تطوير مهارات موظفيه وتزويدهم بأحدث المعارف التقنية.

وأشارت رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات إلى أن البرنامج التدريبي المشترك يعكس رؤية المعهد في تحقيق التكامل مع مؤسسات الصناعة والقطاع المصرفي. وأضافت أن البرنامج يهدف إلى تمكين الشباب من اكتساب مهارات تقنية متقدمة وتجهيزهم للعمل في السوق المصرفي، بما يتماشى مع استراتيجية بنك مصر في تعزيز قدرات الشباب التكنولوجية.

يأتي هذا التعاون ضمن أعمال أكاديمية التدريب المشتركة بين معهد تكنولوجيا المعلومات وبنك مصر، والتي تستهدف تطوير برامج تدريبية متخصصة للشباب في مجالات التحول الرقمي وأمن المعلومات. يركز البروتوكول على:

تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة بالتعاون بين الطرفين.

توفير فرص عمل للخريجين المؤهلين في القطاع المصرفي.

تقديم الدعم والإشراف على مشاريع الخريجين والتقييم النهائي للبرنامج.

إتاحة موارد تعليمية متقدمة

بموجب البروتوكول، سيوفر بنك مصر أكثر من 500 حساب تعليمي على منصة Udemy العالمية لصالح معهد تكنولوجيا المعلومات لمدة عام كامل. ستقوم المعهد بتوزيع هذه الحسابات على طلاب البرامج المختلفة لدعم تطورهم التعليمي في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

يعكس هذا التعاون المشترك بين معهد تكنولوجيا المعلومات وبنك مصر التزام الجانبين بتطوير قدرات الشباب المصري وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل التكنولوجي والمصرفي، مما يسهم في تحقيق التحول الرقمي ودعم نمو القطاع المصرفي المصري.