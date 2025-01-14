سمير زكي يشارك بـ«هيراتش صانع الأسلحة» في معرض القاهرة للكتاب

تشارك دار "ذاتك" للنشر والتوزيع بكتاب جدد تحت عنوان "هيراتش صانع الأسلحة" للكاتب والروائي سمير زكي في الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025.

وفي تصريحات حول مضمون الرواية، أشار الكاتب إلى أنها تمثل ملحمة أرمنية-مصرية جديدة تسلط الضوء على قصة السيد هيراتش طوبجيان، صانع الأسلحة الأرمني، الذي عاش في ظل الصراعات بين الإمبراطورية الروسية والعثمانية.

وتتناول الرواية رحلته إلى مصر، وادي النيل الخصيب، التي وجد فيها ملاذاً آمناً بفضل طبيعة الشعب المصري الحاضنة للجميع، بعيداً عن تعصب السلطات أو الصراعات العرقية، مع تسليط الضوء على تجربته في منطقة سوهاج تحديداً.

يُذكر أن سمير زكي أصدر العديد من الأعمال الأدبية ومن أبرز أعماله "كلوت بك"، ورواية "البنك العثماني"، التي حققت نجاحاً كبيراً بحصولها على المركز الأول في المبيعات خلال الدورة الـ59 من معرض بيروت الدولي للكتاب.