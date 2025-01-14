مقتل 8 مسلحين خلال مواجهات مع قوات الأمن بشمال غرب باكستان

أعلن الجيش الباكستاني مقتل ثمانية مسلحين خلال مواجهتين منفصلتين مع قوات الأمن في إقليم «خيبر بختونخوا» بشمال غرب البلاد.

وذكرت إدارة العلاقات العامة ب الجيش الباكستاني - في بيان أوردته قناة «جيو نيوز» الباكستانية اليوم - الثلاثاء - أن المواجهة الأولى حدثت خلال تنفيذ القوات الأمنية عملية استنادا إلى معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسلحين في منطقة "تانك"، حيث جرى تبادل لإطلاق النار بين الجانبين أسفر عن تصفية ستة مسلحين.

وأشار البيان إلى أن قوات الأمن تمكنت من تحييد مسلحين اثنين خلال مواجهة أخرى نفذتها في "وادى تيرا" بمنطقة "خيبر"، مضيفا أنه تم تنفيذ عمليات تطهير للقضاء على أي عناصر مسلحة في المنطقة.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان الجيش الباكستاني مقتل 27 مسلحا خلال عملية أمنية بمنطقة "كاتشي" بإقليم "بلوشستان" جنوب غربي البلاد.

يذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في الهجمات المسلحة منذ عودة حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان في عام 2021، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان.

