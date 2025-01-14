معهد التخطيط القومي يعقد البرنامج التدريبي "الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته" لمستشاري العدل

يعقد معهد التخطيط القومي، البرنامج التدريبي "الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته" لـ 28 متدربًا من مستشاري وزارة العدل، والمحاكم، والهيئات القضائية، بالتعاون مع كل من مشروع الحوكمة الاقتصادية، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ووزارة العدل، خلال الفترة من12 إلى 16 يناير 2024.

وذلك انطلاقاً من حرص المعهد على تنمية الكوادر البشرية، واتباع الأساليب العلمية في تنمية المهارات وبناء القدرات المعرفية والإبداعية في مختلف المجالات.

وينفذ البرنامج التدريبي بمشاركة مجموعة من الأساتذة والخبراء من داخل المعهد، وخارجه وهم الدكتورة بسمة محرم الحداد مدير مركز الأساليب التخطيطية، والمشرف العلمي على البرنامج، والدكتورة آن تيسير، أستاذ تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها، بمركز الأساليب التخطيطية، وهاني حسن وكيل وزارة وخبير تكنولوجيا المعلومات بالجهاز المركزي للمحاسبات، من خارج المعهد.

وفى هذا الإطار، أوضح الدكتور أشرف صلاح الدين، أن البرنامج التدريبي يستهدف تعريف المشاركين من قيادات وزارة العدل بمفاهيم الذكاء الاصطناعي، والتعرف على علوم الذكاء الاصطناعي وأنواعه وخصائصه ومجالات تطبيقه وتكنولوجياته وأدواته، والتي يمكن استخدامها وتطويرها علي ارض الواقع لحل المشكلات واتخاذ القرارات ودعم الأعمال وبيئتها.

وتابع نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن من بين أهداف البرنامج التدريبي أيضاً، تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعرض نموذج عملي لتحليل واعداد وتطوير بعض النماذج للذكاء الاصطناعي من نظم معتمدة على المعرفة، والتعرف على كيفية بناء النظم الخبيرة، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغات الكبيرة وتطبيقاتها، فضلاً عن تعلم الآلة وأنواعها وتطبيقاتها المتنوعة، والخوارزميات الرياضية.

وجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي يتضمن عدة محاور تمثلت في " الذكاء الاصطناعي، المفاهيم والإطار النظري " والذي يتناول مفاهيم ومداخل وسمات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تاريخه ومراحل تطوره، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، المجالات، الأنواع والتكنولوجيات البازغة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة، إلى جانب مجموعة أخرى من الموضوعات.