إطلاق قافلة طبية مجانية لأمراض العيون بمستشفى نخل المركزي

أعلن الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، أن مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء تقوم بتنظيم قافلة طبية مجانية في أمراض العيون بمستشفى نخل المركزي يوم الأربعاء 15 /1 /2025، وذلك بتوجيهات اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وإشراف اللواء عاصم سعدون نائب محافظ شمال سيناء.

يأتي ذلك ضمن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وذلك في إطار جهود رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور أحمد، إن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «بداية جديدة لبناء الإنسان»، يساهم فيها الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية لتقديم خدمات متكاملة ومتميزة، للمواطنين، مشيرًا إلى أن أحد أبرز محاور مبادرة «بداية» هو تقديم خدمة صحية لائقة، خاصة وأن الدولة المصرية تضع القطاع الصحي بسيناء على رأس أولوياتها، مؤكدًا استمرار القوافل المجانية في جميع التخصصات على مستوى مراكز المحافظة وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين.

وأوضحت الدكتورة منى يوسف حرب، مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة، أن قافلة العيون نظمتها مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء بالتعاون لإجراء الكشف الطبي المجاني على عدد من الحالات بمقر مستشفى نخل المركزي عبر أطباء العيون والرمد المتخصصين، حيث يقوم بإجراء الفحص فريق من الأطباء برئاسة الدكتور محمد شرف استشاري طب وجراحة وليزر العيون بالإضافة إلى تحويل عدد من الحالات إلى المستشفى لإجراء عمليات جراحية.