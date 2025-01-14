إعدام 4 ملايين قطعة ألعاب نارية ضبطت بحوزة 14 شخصًا بالقاهرة

أمرت جهات التحقيق، بإعدام 4 ملايين قطعة ألعاب نارية ضبطت بحوزة 14 شخصًا بنطاق محافظة القاهرة، قبل ترويجها في الأسواق عقب قيامهم ببيعها لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

جهود أمن القاهرة ضد تجار الألعاب النارية

وشنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملة أمنية مكبرة استهدفت متجرى الألعاب النارية.

وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط 14 شخصًا، تخصصوا فى الاتجار بالألعاب النارية وترويجها، وعُثر بحوزتهم على قرابة (4 ملايين قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأشكال والأحجام") وكذا (كمية من خامات وأدوات التصنيع).

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.