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الثلاثاء 14 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس شخصين بتهمة سرقة مجوهرات من شقة بالتجمع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، قرار حبس شخصين بتهمة سرقة مجوهرات من شقة في التجمع الخامس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة، أن البداية كانت عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس لقيامهما بسرقة مشغولات ذهبية من شقة سكنية خاصة بإحدى السيدات.

وضُبط بحوزتهما بعض المسروقات، بينما اعترفا ببيع باقي المسروقات لعميل سيئ النية يعمل كجواهرجي في محافظة الجيزة، حيث تم القبض عليه.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة.

أجهزة الأمن التجمع الخامس القاهرة الجديدة