«الوزراء»: محافظات المرحلة الثانية من التأمين الصحي ذات كثافة سكانية عالية

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إنّ الدولة تولي ملف الصحة اهتمامًا كبيرًا، موضحًا أنّ هذا القطاع يعتبر أحد القطاعات الرئيسية في الخطة الاستثمارية للدولة، كما أنّ منظومة التأمين الصحي الشامل تحظى بأهمية كبيرة؛ كونها تمثل خدمات أساسية للمواطنين.

وأضاف «المتحدث باسم رئاسة الوزراء»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ منظومة التأمين الصحي تقدم 3451 خدمة طبية معتمدة عبر المنظومة من خلال 406 منشآت تعاقدت مع هيئة التأمين الصحي في المرحلة الأولى التي جرى تنفيذها بنجاح في محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعلية وجنوب سيناء، مشيرا إلى أنّ المواطنين المستفيدين من المنظومة بالمرحلة الأولى بلغ عددهم 3.8 مليون مستفيد.

وتابع المتحدث باسم رئاسة الوزراء، «محافظات المرحلة الثانية ستكون ذات كثافة سكانية عالية»، والدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة للتوسع في تطبيق المنظومة، فضلًا عن السعي إلى تأهيل المنشآت الصحية وتطويرها وتوفير الخدمات، وجرى التعاقد مع 91% من المنشآت الصحية المعتمدة؛ لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي.