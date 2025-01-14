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الثلاثاء 14 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

سفير كوريا الجنوبية: مستعدون لتقديم الدعم الكامل لتنفيذ مذكرة التفاهم مع وزارة التنمية المحلية

اجتماع
اجتماع
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أكد كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، أن بلاده على استعداد لتقديم كل الدعم اللازم لوزارة التنمية المحلية لتنفيذ مجالات عمل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين بما يعود بالنفع على الشعبين في ظل أهمية دور الوزارة في عملية التنمية على أرض المحافظات.

وأعرب سفير كوريا الجنوبية، عن سعادته بالاجتماع، مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، مقدما لها التهنئة على توليها منصب وزارة التنمية المحلية كأول سيدة مصرية تتولي هذا المنصب في تاريخ الوزارة . 

 جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم مع كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور السفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولى والدكتور خالد قاسم مساعد الوزيرة للتطوير المؤسسي ودعم السياسات ووفد من سفارة كوريا الجنوبية.

كما رحب كيم يونج هيون بتوسيع نطاق التعاون المشترك مع وزارة التنمية المحلية ونقل وتوطين التكنولوجيا الكورية في مجال المخلفات الصلبة والحفاظ علي البيئة ومواجهة التأثيرات السلبية للتغير المناخي وتدريب وبناء قدرات الكوادر المحلية.

وفى ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتواصل بين الجانبين لتنفيذ بنود مذكرة التعاون الموقعة بين الجانبين وبعض المقترحات الجديدة للتعاون والبدء فى تنفيذها على أرض الواقع .

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة سفير كوريا الجنوبية وتوطين التكنولوجيا