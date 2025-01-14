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الثلاثاء 14 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

استئناف طالب على حكم حبسه بسبب دهس عامل دليفري بالشيخ زايد

ارشيفية
ارشيفية
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تنظر محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، اليوم الثلاثاء، استئناف طالب على حكم حبسه سنة مع النفاذ، لاتهامه بقيادة سيارة بدون رخصة قيادة، والاصطدام بعامل دليفرى والتسبب فى وفاته.

طالب يدهس عامل دليفري 

بداية الواقعة بتلقي قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة، إخطارا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير السيارة المشار إليها اصطدمت بدراجة نارية من الخلف، مما أدى إلى وفاة قائد الدراجة النارية.

وأفاد أحد شهود الواقعة، أن قائد السيارة فر هارباً عقب وقوع الحادث، وتوقف على بعد مسافة 100 متر لحدوث عطل بالسيارة، وترجل منها وفر هارباً.

وفى وقت لاحق حضر لمقر القسم مالك السيارة محل الواقعة وبصحبته نجل زوجته، "طالب سن 16 – لا يحمل رخصة قيادة"، وقرر أن نجل زوجته هو مرتكب الحادث، وفر هارباً من مكان الحادث عقب تعطل السيارة خشية تعرض المواطنين له، وتعرف الشاهد على مرتكب الواقعة.

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