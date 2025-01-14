وزيرة التنمية المحلية: توفير عدد من المنح التدريبية للكوادر البشرية في كوريا الجنوبية

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اهتمام الوزارة بالاستفادة من تجربة كوريا الجنوبية في مجالات الإدارة المحلية وبرامج عمل الوزارة، وذلك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والتي شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.

وأشادت الوزيرة بالإنجازات الكبيرة التي حققتها كوريا الجنوبية في مختلف المجالات التنموية.

جاء ذلك خلال لقائها اليوم مع كيم يونج هيون، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحضر اللقاء السفير حسام القاويش، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، والدكتور خالد قاسم، مساعد الوزيرة للتطوير المؤسسي ودعم السياسات، بالإضافة إلى وفد من سفارة كوريا الجنوبية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية خلال اللقاء اهتمامها بملف التدريب وبناء القدرات للعاملين بالإدارة المحلية، مشيرة إلى توفير عدد من المنح التدريبية للكوادر البشرية في كوريا الجنوبية واستمرار التعاون في هذا المجال.

كما أكدت أيضًا اهتمام الوزارة بتمكين المرأة، وتعزيز التكتلات الاقتصادية بالمحافظات، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة، ومواجهة التغيرات المناخية، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر.