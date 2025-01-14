وزيرة التنمية المحلية تبحث مع سفير كوريا الجنوبية آليات التعاون المشترك

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك بحضور السفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولى والدكتور خالد قاسم مساعد الوزيرة للتطوير المؤسسي ودعم السياسات ووفد من سفارة كوريا الجنوبية.

وفى بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية بالسفير الكوري والوفد المرافق له، معربة عن التهاني على مرور ثلاثين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية الكورية والتي تعبر عن عمق العلاقات بين البلدين والتعاون البناء القائم مع كوريا الجنوبية.

وشهد الاجتماع التباحث حول عدد من ملفات التعاون بين الجانبين وسبل تنفيذ مجالات عمل مذكرة التفاهم المشتركة الموقعة بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الأمن والداخلية الكورية في مجال التنمية المحلية والمنحة الكورية لإنشاء نموذج محاكاة لتدريب الكوادر المحلية بالمحافظات والوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك في مجال تطوير إدارة المخلفات الصلبة بمركز سقارة للتدريب، بالإضافة إلى برامج المنح الدراسية والتدريبية للكوادر المحلية في كوريا الجنوبية ودراسات الجدوى للمشروعات الفنية التي تنفذها الوزارة.

كما تطرق اللقاء إلى بحث آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين ومن بينها التنسيق بين مؤسسة صمويل أنيدونج (المعنية بتطوير وتنمية الريف الكوري) والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بوصفها أحد المبادرات التنموية العالمية الرائدة في مجال التنمية الريفية وتحسين حياة ملايين المواطنين إلى الأفضل، وكذا تنفيذ بنود التدريب والتطوير التي تضمنتها المذكرة الموقعة بين الجانبين.