ضبط 767 عبوة مبيدات ومخصبات غير مسجلة ومنتهية الصلاحية بالدلنجات في البحيرة

نفذ قسم الرقابة على المبيدات والمخصبات في مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، حملة رقابية بالتعاون مع الإدارات الزراعية، بإشراف الدكتور حسني عطية عزام، وكيل الوزارة، المهندس محمود عبد المجيد هليل، مدير عام الزراعة، والمهندس سعد عمار، مدير عام المكافحة الحقلية، كانوا على رأس العمل في هذه الحملة الشاملة.



ومن جانبه شدد الدكتور حسني عطية عزام وكيل الوزارة، على جميع أقسام الرقابة على المبيدات والمخصبات بمراكز المحافظة، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على محال الاتجار في المبيدات والأسمدة، وملاحقة مخالفات تداول المبيدات المغشوشة ومجهولة المصدر التي تشكل تهديد على الصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.